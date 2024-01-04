لأول مرة.. وزارة الدفاع الروسية تعلن تفاصيل المساعدات الخارجية لأوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية إحصائيات تفصل المساعدات المقدمة إلى كييف من الخارج خلال الصراع مع موسكو، حيث أنفق الداعمون الأجانب لأوكرانيا معا أكثر من 203 مليارات دولار على مساعدة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها علي تطبيق “تليجرام”، اليوم الخميس، أن “نحو 54 دولة تقدم المساعدة للقوات الأوكرانية وسط القتال مع روسيا.. ويعمل أكثر من 500 قمر صناعي تابع للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتلبية احتياجات كييف.. وتشمل تلك الأقمار 70 قمرًا صناعيًا للمراقبة العسكرية، في حين أن الباقي عبارة عن أقمار تجارية ذات استخدام مزدوج”.

وتعتمد القوات الأوكرانية على أكثر من 20 ألف محطة “ستارلينك” التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لـ إيلون ماسك، وفقًا لإحصائيات وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، إن “الدول الأخرى زودت كييف بأكثر من 1600 وحدة من معدات الصواريخ والمدفعية، وأكثر من 200 نظام دفاع جوي، ونحو 5220 دبابة وعربة مدرعة، وأكثر من 23000 طائرة بدون طيار”.

وزعمت أن “أكثر من 13500 من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى أوكرانيا وسط الصراع للقتال من أجل كييف.. ومن بين هؤلاء نحو 8500 أوروبي وأكثر من 2700 من أمريكا الشمالية والجنوبية، بينما جاء الباقون من آسيا وأفريقيا”.