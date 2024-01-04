مسئول أمريكي: قواتنا نفذت ضربة ضد قيادي بفصيل عراقي في بغداد

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن واشنطن نفذت ضربة ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأمريكية.

وحسب “رويترز”، قال المسئول الأمريكي، إن “الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد زعيم مليشيا عراقية يعتقد أنه مسؤول عن الهجمات على قواتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، إن ما جرى من استهداف لمقر الحشد الشعبي في بغداد، هو اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه ولا يختلف عن الأعمال الإرهابية.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية الهجوم على مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال السوداني: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".