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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

80% إنجازا في مشروع إسكان النرجس بـ 15 مايو

بهجات
بهجات

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية يمشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضى" الدخل بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو.

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم الأعمال الجارية بالمشروع، والتي تشمل التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الداخلية للوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والذي يضم  465 عمارة  بها  11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيث وصلت   نسبة الإنجاز بالمشروع  80 ٪ .        

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ووجه المهندس كمال بهجات، بسرعة دفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة تلافي الملاحظات، والعمل على إنهاء الأعمال بالمشروع على أكمل وجه .

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

جهاز مدينة 15 مايو مال واعمال اخبار مصر وزارة الإسكان والمرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سكن لكل المصريين Finance Real Estate

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