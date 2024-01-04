الولايات المتحدة وفرنسا تدعوان إلى عدم التصعيد في إيران ولبنان

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية أرثر ميللر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش مع نظيرته الفرنسية كولونا، الهجمات في البحر الأحمر، إلى جانب تطورات الأوضاع في لبنان وإيران وغزة.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، أن بلينكن وكولونا، بحثا الجهود المتعددة الأطراف لمكافحة الهجمات المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وأضاف "ميللر" أن الجانبين ناقشا أيضا تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحاجة إلى تجنب التصعيد الإقليمي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بالإضافة إلى السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف، "أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية".

وفي ذات السياق يعتزم وزير الخارجية الأمريكي زيارة إسرائيل الاثنين المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن مصادر لم تسمها.