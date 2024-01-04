الأوقاف: أكثر من 1500 إمام وواعظة وإداري يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

حصل أكثر من 1500 إمامًا وواعظة وإداريًّا يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي، من أكاديمية الأوقاف الدولية.

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، وفيما يلي بالأسماء تخرج المجموعة التاسعة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (28) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1510) خريجًا.

و الخريجون هم:

1. حسين مصطفى حسين عبد الله - أسوان - إمام وخطيب

2. علاء سيد عبد الناجي علي - أسوان - إمام وخطيب

3. يوسف محمد عبدالعزيز محمد عبدالجليل - الأقصر - إمام وخطيب

4. سليمان عصام عبد النعيم أحمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب

5. محمد رمضان عزمي عبداللطيف - البحر الأحمر - إمام وخطيب

6. إبراهيم أحمد محمود محمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب

7. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام وخطيب

8. عمار محمود عبدالرازق عبدالمجيد متولي - دمياط - إمام وخطيب

9. تامر عبدالباقي محمد عمارة - الديوان العام - إمام وخطيب

10. أحمد مصطفى عودة مصطفى - السويس - إمام وخطيب

11. محمد علاء الدين كمال محمد - السويس - إمام وخطيب

12. محمود السعيد محمد علي عبدالكريم - السويس - إمام وخطيب



13. فرج شعبان أبو الفتوح السيد - السويس - إمام وخطيب

14. عبدالله حمدي عاشور حسانين - السويس - إمام وخطيب

15. محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم - السويس - إمام وخطيب

16. إسلام محمد أحمد محمد علي - شمال سيناء - إمام وخطيب

17. حسام أشرف محمد محمد - شمال سيناء - إمام وخطيب

18. أحمد كرم عبداللطيف محمود جلهوم - شمال سيناء - إمام وخطيب

19. عبد الله فوزي صادق خلف - شمال سيناء - إمام وخطيب

20. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - شمال سيناء - إمام وخطيب

21. حمدي مشحوت رجب فضة - شمال سيناء - إمام وخطيب

22. حمزة حماد محمد أحمد - الفيوم - إمام وخطيب

23. محمد أنور عبدالكريم عبدالوهاب - الفيوم - إمام وخطيب

24. معوض حسن عبد الغني أبو يوسف - المنوفية - إمام وخطيب

25. أحمد محمود عبدالنبي عمار - المنوفية - إمام وخطيب

26. اللبود طه حسين رشوان - القاهرة - إمام وخطيب

27. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب

28. محمد عوض الله حمزة البطل - القاهرة - إداري