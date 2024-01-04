عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: أكثر من 1500 إمام وواعظة وإداري يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

أكاديمية الأوقاف
أكاديمية الأوقاف

حصل أكثر من 1500 إمامًا وواعظة وإداريًّا يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي، من أكاديمية الأوقاف الدولية. 

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، وفيما يلي بالأسماء تخرج المجموعة التاسعة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (28)  خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1510) خريجًا.

و الخريجون هم:

1. حسين مصطفى حسين عبد الله - أسوان - إمام وخطيب
2. علاء سيد عبد الناجي علي - أسوان - إمام وخطيب
3. يوسف محمد عبدالعزيز محمد عبدالجليل - الأقصر - إمام وخطيب
4. سليمان عصام عبد النعيم أحمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب
5. محمد رمضان عزمي عبداللطيف - البحر الأحمر - إمام وخطيب
6. إبراهيم أحمد محمود محمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب
7. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام وخطيب
8. عمار محمود عبدالرازق عبدالمجيد متولي - دمياط - إمام وخطيب
9. تامر عبدالباقي محمد عمارة - الديوان العام - إمام وخطيب
10. أحمد مصطفى عودة مصطفى - السويس - إمام وخطيب
11. محمد علاء الدين كمال محمد - السويس - إمام وخطيب
12. محمود السعيد محمد علي عبدالكريم - السويس - إمام وخطيب

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد


13. فرج شعبان أبو الفتوح السيد - السويس - إمام وخطيب
14. عبدالله حمدي عاشور حسانين - السويس - إمام وخطيب
15. محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم - السويس - إمام وخطيب
16. إسلام محمد أحمد محمد علي - شمال سيناء - إمام وخطيب
17. حسام أشرف محمد محمد - شمال سيناء - إمام وخطيب
18. أحمد كرم عبداللطيف محمود جلهوم - شمال سيناء - إمام وخطيب
19. عبد الله فوزي صادق خلف - شمال سيناء - إمام وخطيب
20. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - شمال سيناء - إمام وخطيب
21. حمدي مشحوت رجب فضة - شمال سيناء - إمام وخطيب
22. حمزة حماد محمد أحمد - الفيوم - إمام وخطيب
23. محمد أنور عبدالكريم عبدالوهاب - الفيوم - إمام وخطيب
24. معوض حسن عبد الغني أبو يوسف - المنوفية - إمام وخطيب
25. أحمد محمود عبدالنبي عمار - المنوفية - إمام وخطيب
26. اللبود طه حسين رشوان - القاهرة - إمام وخطيب
27. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب
28. محمد عوض الله حمزة البطل - القاهرة - إداري

الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية الرخصة الدولية للحاسب الآلي وزارة الأوقاف التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

موضوعات متعلقة

هل دفع الضرائب للدولة يغني عن إخراج الزكاة؟ علي جمعة يجيب

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن.. علي جمعة يجيب

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

إعطاء زكاة المال للأشقاء غير جائز في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يحذر

لا تقبل صلاتك 40 يوما.. أمين الإفتاء يحذر من القيام بهذا الفعل

بالدليل| 7 عقوبات ربانية لمن يترك هذه العبادة.. داعية يكشف عنها

علي جمعة يكشف عن العلاقة بين الظلم والظلام

لو راجل طلقني.. عالم أزهري يرد على سيدة طالبت زوجها بالانفصال ففعل

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ