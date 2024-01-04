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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جولة بمصر والإمارات والضفة الغربية .. تفاصيل زيارة بلينكن المرتقبة للمنطقة

بلينكن
بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 11 يناير، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية: :"بلينكن سيركز على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما في ذلك خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها".

 

وتابعت الخارجية الأمريكية:" بلينكن سيلقي الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر".

 

وأكملت الخارجية الأمريكية: بلينكن سيسعى في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة فورية للمساعدات الموجهة لغزة".

 

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