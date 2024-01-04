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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض خاص لفيلم عصابة عظيمة | غدا

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

يحتفل أبطال وصناع فيلم "عصابة عظيمة" بعرضه الخاص، غدا الجمعة ، بإحدى سينمات مدينتي.

"عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.


يدور فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية  وتجسده الفنانة :" إسعاد يونس" في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

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وأثناء لقاء فريق عمل فيلم عصابة عظيمة مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية دي أم سي، قاموا بممارسة لعبة “ ذا راوند ”، وقد قالت صاحبة السعادة قبل بدء اللعبة:" هطلع على جتتكوا اللي عملتوه فيا في الفيلم".

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