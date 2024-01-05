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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري ينفعل على الهواء لهذا السبب.. مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

إعاشة كاملة.. مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس .

 

الأسبوع المقبل.. ماذا قال الاحـ..تلال عن مصير النشاطات العسكرية الكثيفة بغزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن  النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح شرق مدينةغزة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

منذ 7 أكتوبر.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

بيستفزوا مصر .. انفعال مصطفى بكري على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن نتنياهو أثبت فشله في مرحلتي الحرب في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنجح ولم تحقق أي مكاسب، بينما كتائب القسام وحماس، تحقق ضربات قوية للإحتلال.

 

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، التوترات في البحر الأحمر، فهي لا تؤثر فقط على مصر ولكن على العالم كله.

 

رئيس شركة العاصمة الإدارية: مؤتمر التميز الريادي فرصة جديدة للمستثمرين

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية المؤتمر الدولى للتميز الريادي وقادة المجتمع العربى، مشيرا إلى أن عقد 9 دورات لهذا المؤتمر يؤكد أنه مؤتمر ناجح وأن هناك حيادية كبيرة في اختيار المرشحين والكل ينتظره.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر مصر على إنشاء مخيم للنازحين في خان يونس..فيديو

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القطاع الجنوبي دُمر تماما جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

أحد مشايخ سيناء: القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب

أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن دماء جنودنا من القوات المسلحة امتزجت مع دماء أهالي قبائل سيناء.

 

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