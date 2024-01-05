رئيس البورصة يوضح لـ صدى البلد ميزة تنافسية في السوق المصرية.. فيديو

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، اهتمام إدارة البورصة بجذب المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي للاستثمار في السوق المصرية من خلال إجراء العديد من اللقاءات بمجتمع الاعمال المصري وحملات الترويج الخارجية للتعريف بالبورصة المصرية.. مضيفا أن المستثمرين الأجانب والمحليين يدركون ميزة تنوع قطاعات الاستثمار المختلفة في السوق المصرية.

وردا على سؤال صدى البلد حول مدى اهتمام البورصة المصرية بجذب المستثمر الأجنبي قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية: مهتمون جدا.. عن طريق جولات الترويج في الأسواق الخارجية للتعرف بالسوق المصرية استغلالا للأرقام القياسية للعائد على الاستمثار التي حققتها السوق خلال عام 2023.

وأضاف الشيخ، أنه بالرغم من اعتبار البورصات أداة استثمار غير مباشر إلا أنها تصب في صالح الاستثمار المباشر بأشكال مختلفة على سبيل المثال زيادات رؤوس الأموال في البورصة والتي تستغلها الشركات في التوسع وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال المستثمرين الجدد الذي يضخون أموالهم في الشركات المقيدة بالبورصة.

تابع أن المستثمرين الأجانب أيضا الذي يدخول السوق في الشركات المقيدة من خلال ضخ الأموال بالعملة الصعبة يمثل جذب رؤوس أموال اجنبية للاقتصاد المصرية.

وأكد الشيخ اهتمام إدارة البورصة المصرية بجذب المستثمرين الاجانب لافتا إلى قيام فريق من البورصة المصرية بجولات ترويج في مكاتب التمثيل التجاري حول العالم للتعريف بالسوق المصرية والأرقام القياسية التي تحققها.

هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة

قالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة إن المستثمرين الاجانب وخاصة العربي يهتمون كثيرا بالسوق المصرية لافتة إلى ان ارتفاع أسعار الفائدة عالميا قلل من التدفقات النقدية في أسواق المال وخاصة البورصات الناشئة.

وأضافت أن المستثمر الاجنبي يترقب إعلان البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة للعودة إلى السوق المصرية من جديد خاصة وأنه يدرك قدرته على الاستثمار الناجح في البورصة المصرية والخروج الآمن بأرباحه مرة أخرى دون متاعب.

واختتم الشيخ حديثه بأن السوق المصرية سوق كبيرة جاذبة للمستثمرين محليا ودوليا لما تتمتع به من تنوع حقيقي في قطاعات الاستثمار وهو ما لا يتواجد في كثير من الأسواق الناشئة مشددا على أن المستثمر الاجنبي يجد هذا التنوع ميزة استثمارية يسعى إليها.

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال العام 2023، لم تشهدها عبر تاريخها الطويل، حيث أنهى رأسمالها السوقي تعاملات العام اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 التعاملات عند مستوى تريليون و719 مليار جنيه مقابل 961 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة قدرها 758 مليار جنيه بما نسبته 79%.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسب بلغت نسبتها 70.5% لينهي العام 2023 عند مستوى 24894.26 نقطة زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 قد ربح 95.34% فوق قيمته التي أنهى بها العام السابق 2022، لينهي 2023 عند مستوى 5473.42 نقطة.وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 90.09% إلى قيمته خلال العام مسجلا 7880.35 نقطة في اخر جلسات 2023.