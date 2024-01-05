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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم عليها أون لاين .. شهادة بلاتينية بـ فائدة 27%

البنك الأهلي
البنك الأهلي

شهادة بعائد 27% أو 23% ، عبر إصدار الشهادة البلاتينية ، أصبحت حديث المصريين والتى لقبها البعض بأنها ذات العائد الأعلى في التاريخ والتي طرحها بنكى الأهلي ومصر ، وفي إطار ذلك نسرد أبرز النقاط وطرق التقديم على الشهادة الإدخارية.

من جانبه أعلن البنك الأهلي المصري ، عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً.

شهادة ذات فائدة 27%

 

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

شهادة البنك الأهلي 

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.

يأتي إصدار الشهادات الجديدة سعيا لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%.

وفي ذات السياق دخل بنك مصر ماراثون إصدار الشهادت الإدخارية ذات الفائدة 27% ، ليكون له نصيب من تقديم هذا الاستثمار الذى يبحث هنه المصريين .

من جانبه أعلن محمد الإتربي،  رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .


قال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من غد الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.

وتعد شهادات الإدخار ذات عائد 27% هى الأفصل لدي فئة كبيرة من المصريين ، بفئتيها ذات العائد الشهري أو بنهاية مدة الشهادة ، فكلاهما من العوائد الجيدة والتى تلقي إقبال الكثير.

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