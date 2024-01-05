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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يفجر مفاجأة في أزمة الشحات والشيبي: غرامة 10 آلاف دولار

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الدولية، مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإحالة الشيبي للجنة الانضباط بسبب مخالفته اللوائح واللجوء لمحاكم مدنية في أمر يتعلق بكرة القدم.


وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك "‏ما هو الموقف القانونى إذا قدم الشحات للجنة الانضباط.

- أن نادى بيراميدز خالف للوائح التراخيص بتركه الشيبى يلجأ للمحاكم العادية وعدم احترامه
شروط إزامية لترخيص؟

- طلب من الكاف إجراء تفتيش مفاجئ سيتم فرض غرامة 10 آلاف دولار.

-استبعاد النادى من المشاركة الأفريقية النسخة الحالية أو المقبلة.

تفاصيل أزمة محمد الشيبي والشحات

وكان محمد الشيبي وحسين الشحات دخلا في أزمة عنيفة عقب نهاية مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي وتسبب هذا الأمر في صفع الشحات للشيبي مما أدى إلى إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه العقوبة التي لم تُرض اللاعب المغربي وجعلته يلجأ للمحاكم المدنية وهو ما تسبب في تحويله للتحيق بلجنة الانضباط.

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