عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستمرة في المحاكم .. تطور صادم في أزمة إيقاف كهربا مع الزمالك

كهربا
كهربا

فجر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية مفاجأة مدوية، بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب النادي الأهلي مع الزمالك.

وقال عامر العمايرة في تصريحات إذاعية: "أزمة كهربا مع نادي الزمالك ستستمر في المحاكم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خاصة بعدما قدم اللاعب ومحاميه استئنافا على القرار الأخير، والاستئناف يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل".

وأشار: "كهربا سيسلك طريق المغربي خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك، وسينتظر قرار المحكمة الرياضية والذي سيصدر في مارس المقبل، ثم سيذهب بعد ذلك للمحكمة الفيدرالية، لتظل القضية معلقة في المحاكم الرياضية أطول فترة ممكنة، والمحكمة الفيدرالية لن تصدر الحكم قبل 4 أشهر على أقل تقدير".

يذكر ان محمود كهربا سعى خلال الفترة الماضية لتسوية الأمور مع نادي الزمالك، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا ذلك أملا في الحصول على المبلغ كاملا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

قلق أمريكي بشأن حصول روسيا على صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران

طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

النقل: مواصلات بديلة لقطار أبو قير أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

دعاء الجمعة الأولى في 2024 .. 3 كلمات اغتنمها في ساعة الإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان فين.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ