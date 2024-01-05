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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللقطات الأولى للقصف الأردني على سوريا | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

نشر موقع "خبرني" الأردني الإخباري مقطع فيديو قيل أنه من مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، ويوثق موقع غارة استهدفت تاجر مخدرات كبيراً في محافظة السويداء.

وعرض "خبرني" في حسابه على منصة "إكس" مقطع الفيديو ويظهر المنطقة الحدودية مضاءة بشكل كبير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الجمعة، إن "سلاح الجو الأردني نفذ غارة جوية استهدفت بشكل مباشر منزل أحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب بريف السويداء الحدودية مع الأردن".

وأضاف أن "مقاتلة أردنية نفذت غارتين على مواقع في ريف بمحافظة السويداء، حيث دوى انفجارين على الأقل في قرية أم الرمان يرجح أنها أماكن أشخاص مرتبطين بتجار المخدرات".

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من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر استخباراتية محلية وإقليمية قولها إن "الأردن شن الخميس عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران".

وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتاً طويلاً الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

الرمثا سوريا السويداء أم الرمان الأردن ايران

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