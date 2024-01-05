بعد الهدنة.. تغير في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية| فيديو

قال الدكتور سيد غنيم، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه دائماً يوجد هدف إستراتيجي سياسي عسكري تم إعلانه أو عدة أهداف بيتم إعلانها، مضيفاً أن الهدف السياسي الاستراتيجي الروسي بيتغير كل فترة فيربك القوات على الأرض.



وأضاف «غنيم» من خلال مكالمة هاتفية عبر تطبيق زووم لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه يوجد أهداف غير معلنة في الداخل مثل كان في مخيلة القيادة الإسرائيلية أنه يوجد فجوة بين الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني الموجود في غزة وباقي الفلسطينيين في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدولة الأقرب حالياً ليبيا وسوريا.

وأوضح زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الهدف الأستراتيجي السياسي العسكري هو فوق القدرات ونحتاج فترة كبيرة لتحقيق جزء منه وثبت على الأرض إنه لا يمكن تحقيقه.



وأشار إلى أن الوضع الحالي القطاع تم تقسيمه عسكرياً قسم الشمالي والأوسط والجنوبي، لافتاً إلى أن الحدود هي ما يطلق عليها وادي غزة وكان يوجد كثافة من القوات في الشمال، ثم ما بعد الهدنة تغير في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

