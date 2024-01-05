عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد

الأهلي
الأهلي

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي،  خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ضياء السيد فى تصريحات تلفزيونية " الأهلي حسم ضم عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر يرغب في المزايدة والحصول على أفضل سعر مقابل انتقاله".


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير القادم.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي،  التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

ترشيحاتنا

إسرائيل تعيد سفيرتها إلى إسبانيا بعد خلاف دبلوماسي‎ بسبب حرب غزة

أسعار الذهب في مصر.. ارتفاع سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 5-1-2023

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد..تعرف على حقك فى الإجازات الرسمية طبقا لقانون الخدمة المدنية

دعاء لفك الكرب فجر الجمعة مستجاب.. أدركه بـ10 من القرآن والسنة

13 يناير.. طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ صياد من سمكة قرش بطريقة غير متوقعة .. تفاصيل

ليس لديّ شركاء .. ما علاقة أميرة الذهب بعصابة السلاح والمخدرات؟

كملت الـ30.. هكذا تغير شكل هنا الزاهد في 10 سنوات عمرها الفني|صور

خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ