نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ضياء السيد فى تصريحات تلفزيونية " الأهلي حسم ضم عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر يرغب في المزايدة والحصول على أفضل سعر مقابل انتقاله".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير القادم.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.