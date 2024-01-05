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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات لهذا السبب.. أوبو Find X7 تحصد عددا قياسيا في طلبات الحجز المسبق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات.. اعرف السبب

بعد وقت قصير من طرح شركة آبل Apple، لتحديث iOS 17.3 beta 2، اضطرت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، إلى تعليق عملية تحديث الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17، بعد أن أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل هواتف آيفون بعد تنزيل الإصدار الجديد من نظام التشغيل وتثبيته على هواتفهم.

 

إمكانات جبارة وتصميم شيك.. هونر تطلق موبايل للألعاب بسعر منافس

 

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 GT، والذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة بتصميم أنيق وأداء ممتاز ومواصفات عملية وممتازة.

 

قبل إطلاقها.. أوبو Find X7 تحصد عددا قياسيا في طلبات الحجز المسبق

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Find X7 في السوق الصينية، حيث من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، فقد قامت عملاقة التكنولوجيا بفتح باب الحجز المسبق لتشكيلتها الجديدة عبر الإنترنت، والتي حققت طلبا مرتفعا للغاية قبل إطلاقها رسميا.

 

لمحبي الألعاب.. Nubia تطلق أقوى هواتفها بمواصفات فائقة

قدمت شركة نوبيا Nubia الصينية، خلال الشهر الماضي، هاتف الألعاب الجديد Red Magic 9 Pro إلى الأسواق العالمية عبر طلبات الحجز المسبق، والآن أصبح الهاتف متاح للشراء عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت مقابل سعر مغرى.

 

سعر منافس وإمكانات عالية.. وان بلس تطلق هاتف يقهر شاومي وهونر

كشفت شركة وان بلس OnePlus، النقاب عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3، والذي يتميز بمواصفات عالية وسعر متوسط، يأتي كمنافس لأحدث أجهزة من شاومي وفيفو وهونر وريلمي في الصين.

 

تشتري أوبو رينو 11 برو ولا شاومي Redmi K70.. مقارنة هتعرفك الفرق

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف أوبو رينو 11 برو الجديد وشاومي Redmi K70.

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