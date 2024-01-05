أخبار التكنولوجيا|آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات لهذا السبب.. أوبو Find X7 تحصد عددا قياسيا في طلبات الحجز المسبق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد وقت قصير من طرح شركة آبل Apple، لتحديث iOS 17.3 beta 2، اضطرت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، إلى تعليق عملية تحديث الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17، بعد أن أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل هواتف آيفون بعد تنزيل الإصدار الجديد من نظام التشغيل وتثبيته على هواتفهم.

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 GT، والذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة بتصميم أنيق وأداء ممتاز ومواصفات عملية وممتازة.

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Find X7 في السوق الصينية، حيث من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، فقد قامت عملاقة التكنولوجيا بفتح باب الحجز المسبق لتشكيلتها الجديدة عبر الإنترنت، والتي حققت طلبا مرتفعا للغاية قبل إطلاقها رسميا.

قدمت شركة نوبيا Nubia الصينية، خلال الشهر الماضي، هاتف الألعاب الجديد Red Magic 9 Pro إلى الأسواق العالمية عبر طلبات الحجز المسبق، والآن أصبح الهاتف متاح للشراء عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت مقابل سعر مغرى.

كشفت شركة وان بلس OnePlus، النقاب عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3، والذي يتميز بمواصفات عالية وسعر متوسط، يأتي كمنافس لأحدث أجهزة من شاومي وفيفو وهونر وريلمي في الصين.

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف أوبو رينو 11 برو الجديد وشاومي Redmi K70.