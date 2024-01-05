آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات.. اعرف السبب

بعد وقت قصير من طرح شركة آبل Apple، لتحديث iOS 17.3 beta 2، اضطرت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، إلى تعليق عملية تحديث الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17، بعد أن أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل هواتف آيفون بعد تنزيل الإصدار الجديد من نظام التشغيل وتثبيته على هواتفهم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت آبل بإزالة الإصدار التجريبي الجديد لتحديثات iOS 17.3 وiPadOS 17.3 من مركز المطورين، ولم تعد تلك الإصدارات متاحة للتحميل.

آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات

وأصدرت شركة آبل بيانا رسميا، مفاده أن الإصدار التجريبي الثاني iOS 17.3 من البرنامج قد "منع عددا صغيرا من الأجهزة من بدء التشغيل، حيث يعتقد البعض أن مشكلة Bootloop مرتبطة بإيماءة الضغط من الخلف Back Tap، حيث أن المستخدمين الذين قاموا بتعطيل الميزة هم فقط من يواجهون مشكلة مع أجهزة آيفون الخاصة بهم.

وخلال الساعات الماضية، أبلغ العديد من مستخدمي هواتف آيفون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مشكلة تسببت في تعطل هواتف آيفون عقب تثبيت الإصدار الجديد من التحديث، حيث ظلت هواتفهم عالقة في حلقة التمهيد BootLoop ومتوقفة في بداية التشغيل.

وما يزيد الأمر سوءا، هو أنهم قد لا يستطيعون استخدام أجهزتهم مرة أخرى دون إجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف، مما يؤدي إلى حذف جميع محتويات الهاتف وفقدان الملفات والبيانات المهمة في حال عدم وجود نسخة احتياطية لها.

ومع ذلك، فإن المتضررين لديهم طريقة سهلة إلى حد ما لحل هذه المشكلة، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى وضع الاسترداد والعودة إلى الإصدار السابق من iOS والانتظار حتى تصدر آبل إصدارا أكثر استقرارا من iOS 17.3.