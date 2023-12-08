لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي.. آبل تزود سلسلة iPhone 16 بميكروفونات متطورة

أفادت أحدث المعلومات بأت شركة آبل تخطط لترقية الميكروفونات المستخدمة في تشكيلة iPhone 16 للعام المقبل، بهدف تحسين تجربة استخدام المساعد الصوتي الشخصي Siri.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أوضح محلل آبل البارز Ming-Chi Kuo، في منشور على موقع Medium أن تعزيز ميزات ومواصفات الأجهزة والبرامج الخاصة بـ Siri سيكون المفتاح لتعزيز المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

آبل تزود سلسلة iPhone 16 بميكروفونات متطورة

وهذا يعني أن جميع الطرازات في تشكيلة iPhone 16 من الجيل التالي سيتم تجهيزها بميكروفونات مطورة لتحسين تكامل الصوت والكلام لتشغيل Siri ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى.



وستوفر الترقية الرئيسية للميكروفون نسبة إشارة إلى ضوضاء أفضل لتجربة Siri المحسنة بشكل ملحوظ، ويقال أيضا أنه سيتمتع بمقاومة أفضل للماء.

يشير التقرير إلى أن طموحات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لشركة آبل، والتي ستعتمد بشكل كبير على معالجة الإدخال الصوتي، وتهدف الشركة أيضا إلى دمج المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي في Siri.

ويكشف تقرير Kuo أن آبل أعادت تنظيم فريق Siri الخاص بها في الربع الثالث من عام 2023 لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي وLLMs.

,يقال إن الميكروفونات التي سيتم ترقيتها في سلسلة iPhone 16 هي أمر مكلف لشركة آبل، لذا من المتوقع أن يكون ASP لميكروفونات iPhone 16 أعلى بنسبة 100 – 150 بالمائة من iPhone 15، وسيستفيد موردو Apple AAC وGoertek من ترقية المواصفات.