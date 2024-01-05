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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يطالب الكونجرس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب ضد غزة

صدى البلد

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة حيث أكد الأمين العام على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين  من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط شدد في المقابلة على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل.  

وأضاف أن الأمين العام طالب عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عضوي الكونجرس الأمريكي أكدا على أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب، كما أوضحا أهمية العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من أثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

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