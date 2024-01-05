عاجل
محافظ أسيوط : البدء في تمهيد شوارع بـ ساحل سليم استعدادًا لرصفها برلماني يطالب باستغلال المبادرات الرئاسية في التوعية بمخاطر الانفجار السكاني بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص أخبار الفن.. وفاة ابن عم باسم سمرة.. سحب 3 أفلام من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات أخبار التعليم.. رسميا.. موعد بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني.. رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها كواليس سقوط عصابة المليونيرات بعد مطاردة شيقة وتفاصيل جديدة في جريمة محل كبابجي اكتوبر وقرار عاجل من النيابة العامة في جريمة مهندس التجمع. 

 

الكاميرات رصدت الجريمة.. 20 ثانية رعب في إطلاق نار بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

 

حرزت الاجهزة الامنية بالجيزة كاميرات مراقبة داخل محل كبابجي شهير بعد اطلاق شخص النيران على مرافقيه ما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة الثالث ثم اطلق النار على نفسه ليسقط بجوارهم جثة هامدة.

 

العدالة أولا.. قرار عاجل في اتهام سائق لودر بدهس مهندس التجمع

 

أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

 

الأم وطفلة يصارعان الموت.. مصرع أب وبناته الثلاث في مأساة سقارة

 

شهدت منطقة سقارة بمدينة البدرشين مأساة بعد مصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم إثر حريق هائل. 

 

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

 

قبل ٧٢ ساعة وفي أحد الشوارع الهادئة بمدينة حدائق اكتوبر وقف ضباط كمين أمني لملاحظة ومتابعة استقرار الحالة في المنطقة الهادئة.. وعلى غرار أفلام الاكشن تأتي من على بعد عشرات الأمتار سيارتين ملاكي إلا ان مستقليها فاجأوا الكمين على غير العادة وقفزوا جميعا من السيارتين واختفوا في لحظات خاطفة داخل الشوارع المظلمة. 

مصرع اب وبناته الثلاث مأساة سقارة عصابة المليونيرات سر الغرفةالسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

موضوعات متعلقة

الكاميرات رصدت الجريمة.. 20 ثانية رعب في إطلاق نار بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

إصابة 8 أشخاص في تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الأوسطي

الأم وطفلة يصارعان الموت.. مصرع أب وبناته الثلاث في مأساة سقارة

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

جهات التحقيق تستمع للشهود لمعرفة أسباب حريق مصنع القماش بالنزهة

اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى كوبري الدقي

قرار عاجل باستدعاء مالك عقار أكتوبر المنهار..تفاصيل

اندلاع حريق بمخزن مواد كيماوية في أكتوبر.. ومحاولات للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ