نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها كواليس سقوط عصابة المليونيرات بعد مطاردة شيقة وتفاصيل جديدة في جريمة محل كبابجي اكتوبر وقرار عاجل من النيابة العامة في جريمة مهندس التجمع.

حرزت الاجهزة الامنية بالجيزة كاميرات مراقبة داخل محل كبابجي شهير بعد اطلاق شخص النيران على مرافقيه ما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة الثالث ثم اطلق النار على نفسه ليسقط بجوارهم جثة هامدة.

أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

شهدت منطقة سقارة بمدينة البدرشين مأساة بعد مصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل منزلهم إثر حريق هائل.

قبل ٧٢ ساعة وفي أحد الشوارع الهادئة بمدينة حدائق اكتوبر وقف ضباط كمين أمني لملاحظة ومتابعة استقرار الحالة في المنطقة الهادئة.. وعلى غرار أفلام الاكشن تأتي من على بعد عشرات الأمتار سيارتين ملاكي إلا ان مستقليها فاجأوا الكمين على غير العادة وقفزوا جميعا من السيارتين واختفوا في لحظات خاطفة داخل الشوارع المظلمة.