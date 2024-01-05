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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ألحان رامي صبري.. إطلاق 3 أغاني جديدة من ألبوم “النهايات أخلاق”

صدى البلد

أطلق النجم رامي صبري قبل قليل 3 أغاني جديدة من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات أمس الخميس كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد الذي قرر طرحه مع بداية العام الجديد.

الأغنية الأولى له اليوم باسم "جت سليمة" وهي من كلمات أحمد على موسى وألحان: رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

كما أطلق أغنية ثانية اليوم باسم "كل سنة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، كما أطلق الأغنية الثالثة له اليوم وهي أغنية "مبسوط يا بعد" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر تميم  وتميترونبت طارق رؤوف وبركشن إيهاب فاروق ووتريات سعيد كمال وجيتار Erdem Sökmen.
 

رامي صبري يطلق 3 أغنيات من ألبومه الجديدة «النهايات أخلاق»

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وكان رامي صبري أطلق أمس الخميس 4 أغنيات من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" وخلال ساعات معدودة وصل إلى صدارة التريند على موقع التواصل الاجتماعي إكس وعددا من المواقع وزادت معدلات البحث على ألبوم رامي صبري 2024 على محرك البحث جوجل بشكل كبير.
 

أحمد على موسى أغاني ألبومه الجديد التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الشمخ الجواني النجم رامي صبري بداية العام الجديد

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