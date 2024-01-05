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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ديانا حداد تودع 2023 في ليوا وتستقبل العام الجديد بالقرية العالمية

صدى البلد

ودعت ديانا حداد العام المنصرم بحفل مميز شهدته مدينة ليوا، وهو الحفل الذي أقيم يوم 30 ديسمبر ضمن احتفالات نظمتها هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي بالتعاون مع شركة مومنتس إيفنت. 

فيما استقبلت ديانا حداد العام 2024 في حفل جماهيري  أمس الخميس 4 يناير على المسرح الرئيسي للقرية العالمية في دبي، وتشابه الحفلين بنجاحهما والتفاعل الجماهيري مع أغنيات ديانا التي اختارت كعادتها مجموعة متنوعة ما بين أغنياتها القديمة والجديدة مثل "ساكن، ماني ماني، أمانيه، ماس ولولي وإلى هنا" بالإضافة لأغنيات تراثية وأخرى من عمالقة الفن لا سيما القديرة سميرة توفيق مثل "بين العصر والمغرب وبسك تجي حارتنا ولو يسألوني"، ورافق حداد في الحفلين فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتزامن حفل ديانا حداد بالقرية العالمية التي وصفتها حداد بأنها أصبحت إحدى أيقونات مدينة دبي، بذكرى تولي صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  مقاليد الحكم في إمارة دبي، ولهذا فقد توجهت ديانا حداد في بداية حفلها بأصدق الأمنيات القلبية لصاحب السمو داعية الله بأن يمده بالمزيد من الصحة والعافية لقيادة دبي إلى مزيد من التألق والتطور كما تمنت لجمهورها عاماً سعيداً يحمل كل ما هو جميل ومميز لهم.

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"حصاد فني مميز خلال عام 2023، وأعدكم دائماً بالمزيد" بهذه الكلمات توجهت ديانا حداد لوسائل الاعلام التي التقتها بعد نهاية حفل ليوا وفي التفاصيل فقد أشارت ديانا بأن هذا العام حمل العديد من المحطات الناجحة، فعلى سبيل الحفلات فقد بدأت العام بحفل مميز في ليلة (فوق الخيال) في موسم الرياض ومشاركة مميزة في مهرجان جوي أوردز، وليلة صوت الأرض طلال مداح مروراً بحفلات كثيرة مثل خورفكان والعين والعلا السعودية ودبي وأبوظبي في مناسبات وطنية وموسمية متتالية وآخرها حفل ليوا، وإلى جانب الحفلات الجماهيرية شاركت ديانا الناس أفراحهم في كل دول الخليج هذا العام، وكان لها محطة مهمة في دخول مجال الاستثمار من خلال اطلاق عطرها الخاص بحفل مميز بالإضافة إلى إنتاج وإطلاق مجموعة من الأغنيات والكليبات.

وركزت حداد بعد حفل القرية العالمية على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد مؤكدة على أن الدعم الجماهيري هو أساس نجاحها، والجدير ذكره بأن الحضور أِشادوا بإطلالة ديانا الشبابية والتي صرحت بأنها هي من نسقتها لتتناسب وأجواء الحفل الشبابي في القرية العالمية.

سميرة توفيق عمالقة الفن اطلالة ديانا حداد اغانى ديانا حداد

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