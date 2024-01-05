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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عرض ثانى حلقاته|مسلسل حالة خاصة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد

صدى البلد

احتفل الفنان طه دسوقي بتصدر أحدث أعماله وهو مسلسل «حالة خاصة» الأعلي مشاهدة مع عرض أول حلقتين من المسلسل فقط على منصة شاهد.

ونشر دسوقي ،  منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلاَ :«شكرا لكل الحب والدعم والحماس اللي شايفه من أول ما المسلسل بدأ يتعرض .. يارب باقي الحلقات تعجبكم أكتر.. بسببكم مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة فى مصر».

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وأعلن الفنان طه دسوقي  منذ أيام قليلة انتهائه من تصوير مشاهد مسلسل “حالة خاصة” بالتعاون مع الفنانة غادة عادل، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة watch it الرقمية.

وأعلن دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الانتهاء من تصوير مسلسل “حالة خاصة”، قائلا: «تمت بحمد الله، فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق، وهيتعرض قريب جدا على «watchit»، يارب يعجبكوا».

وشارك طه دسوقي مؤخرا فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسحلة احتفالا بمرور  خمسين عاما على حرب أكتوبر.

ووجه طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.

ويعرض لطه دسوقي حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

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