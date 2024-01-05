الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تعطل الشبكة المالية لحماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية لحركة حماس.

وتستهدف الوزارة على وجه التحديد 4 أفراد مرتبطين بالعمليات المالية لحماس، سعيا إلى تفكيك العناصر الرئيسية لهيكل تمويل الجماعة.

ومن بين الممولين المستهدفين عبد الباسط حمزة الحسن خير، المقيم في السودان، والذي أدار العديد من الشركات ضمن المحفظة الاستثمارية لحماس.

حمزة، المعروف أيضًا باسم الممول الأول، لديه تاريخ في تحويل مبالغ كبيرة، حوالي 20 مليون دولار، إلى حماس، وعلاوة على ذلك، تمتد علاقاته المالية إلى تنظيم القاعدة والشركات المرتبطة بأسامة بن لادن في السودان.

أما الأفراد الثلاثة الباقون – عامر كمال شريف الشوا، أحمد سادو جهلب، وليد محمد مصطفى جاد الله – فهم جزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جمع المعلومات التي تؤدي إلى تحديد وتعطيل مصادر إيرادات حماس، وآليات التسهيل المالي الرئيسية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أمركا تسعى للحصول على تفاصيل حول الجهات المانحة الرئيسية أو الميسرين الماليين المرتبطين بالمجموعة.