محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بـ نيو لوك | صور

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب الفراعنة بـ «نيو لوك»، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2024».

وخاض محمد صلاح رفقة لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، المران الجماعي اليوم الجمعة، استعدادًا لودية تنزانيا، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.