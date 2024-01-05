برسالة مؤثرة.. شيكابالا يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمرور 113 عاماً على تأسيس نادي الزمالك في عام 1911.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لجمهور الزمالك وعلق عليه قائلاً: "يوم التأسيس هو يوم ميلاد كل زملكاوي "113" عام من المجد سنظل أوفياء لهذا الكيان العظيم حتي النهاية".

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بمرور 113 عامًا على تأسيس النادي الأبيض، الذي تم إنشاؤه في مثل هذا اليوم ولكن عام 1911، كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى تحت اسم "نادى قصر النيل"، قبل تغييره اسمه للاسم الحالي "الزمالك".

