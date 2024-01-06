ترتيب صادم لـ فيتوريا في قائمة المدربين الأعلى أجرا في أمم إفريقيا

تصدر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة أعلى المدربين أجرا في كان 2023، متفوقا على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني هو ثاني أكثر مدرب من حيث الراتب بعد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بالماضي فى كأس الأمم الأفريقية"

وخاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المران الجماعي امس الجمعة، استعدادًا لودية تنزانيا، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.