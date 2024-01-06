محمد شريف يوجه رسالة مفاجئة لجماهير الأهلي بشأن موديست

وجه محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، رسالة إلى مسؤولي النادي بسبب الفرنسي موديست مهاجم الفريق الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شريف فى تصريحات تلفزيونية "من الطبيعي أن يصبر كولر علي موديست، مشكلتنا في مصر أننا نحاسب بالقطعة، ممكن ينهي الموسم وهو مسجل 20 هدفًا، حاليًا لا يمكنني تقييمه، قبل ذلك هو لاعب كبير وجاء من دوري كبير قبل انضمامه للأهلي".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات