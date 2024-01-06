عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل محمد شريف على استبعاده من قائمة منتخب مصر

محمد شريف
محمد شريف

علق محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي والأهلي السابق على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وقال شريف فى تصريحات تلفزيونية: "كنت أتوقع انضمامي لمنتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية بسبب تواجدي في المعسكرات الماضية لكن في النهاية احترم وجهة نظر المدير الفني".

وخاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المران الجماعي امس الجمعة، استعدادًا لودية تنزانيا، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

وصول عائلات أسرى إسرائيليين إلى قطر لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

مصمم BMW السابق يتصدر عروض سيارة شاومي الجديدة

5 أنواع من البقوليات تقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

كيف تؤثر المقاطعة على شركة "ماكدونالدز".. مديرها يكشف تفاصيل صادمة

تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ