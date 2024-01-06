الوكالة الفلسطينية: استشهاد 14 مدنيا في قصف إسرائيلي لدير البلح وخان يونس

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 14 فلسطينياً، السبت، في قصف على منزلين أحدهما في دير البلح وسط قطاع غزة والآخر بمنطقة المنارة شرق خان يونس.

وذكرت الوكالة أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وآخرين أصيبوا جراء القصف على منزل في منطقة الحكر بدير البلح، بينما قتل 10، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء استهدف منزل مأهول شرق خان يونس في منطقة المنارة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن مستشفى شهداء الأقصى استقبل منذ صباح الجمعة، وحتى منتصف الليلة 35 ضحية وأكثر من 60 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.