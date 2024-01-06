محمد إبراهيم يكشف تفاصيل أزمته مع حكم مباراة الأهلى فى السوبر

كشف محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس طرده وإنفعاله أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمد إبراهيم فى تصريحات تلفزيونية: "سبب طردي؟ كنت بزعق لزمايلي وبقولهم لوكنا مركزين اكثر كان لنا فرصه نخلص بها، وكان الحكم محمد معروف في ضهري وفجأة لقيته خرج الكارت الثاني وطردني".

وأضاف: "والله العظيم زمايلي في وشي ومتنرفز ومتعصب عليهم والحكم كان في ضهري، وكنت قبلها واخد إنذار وعمري ماهبقى بالغباء ده انه هاروح ازعق له تاني علشان يطردني، وقولتله قسمابالله ما بكلمك".

وتابع "اتقال ان شتمت الحكم، وده محصلش حتي زمايلي قالوا لمحمد معروف انه بيكلمنا، وقسما بالله ده اللي حصل، وهعترض علي الهدف ليه، وكل كلامي لزمايلي".

وأتم: "مش هنفعل عليك من الهوا لوبتديني حقي ولغيري حقه عمري ماهكلمك، سيراميكا قال هيعمل إلتماس على قرار إيقافي 4 مباريات"