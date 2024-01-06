بسبب إمام عاشور | الزمالك يحصل على 22 ألف دولار من الأهلي

ينتظر نادي الزمالك خلال الساعات القادمة الحصول على حق رعايته من انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من ميتلاند الدنماركي الي النادي الأهلي.

ولعب إمام عاشور في الفترة من عمره بين 12 سنة إلى 23 سنة في غزل المحلة وحرس الحدود ثم الزمالك، قبل أن يرحل عن الفريق في سن 25 سنة، لتقسم نسبة 5% على الأندية الثلاثة كحق رعاية تضامنية.

ويمنح "فيفا" الحق للأندية التي لعب لها أي لاعب في سن من 12 سنة إلى 23 سنة بالحصول على قيمة 5% من قيمة الصفقة، وذلك من النادي الذي انتقل له، وهو ما يسعى الزمالك للحصول عليه من النادي الأهلي بعد ضمه إمام عاشور.



قيمة حق رعاية الزمالك من الأهلي

وانتقل إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي مقابل 3 ملايين دولار، ليستحق عليها قيمة حق الرعاية 150 ألف دولار ستوزع كما يلي:

1- غزل المحلة (112.5 ألف دولار)

2- حرس الحدود (15 ألف دولار)

3- الزمالك (22.5 ألف دولار) أو 692890 ألف جنيه.