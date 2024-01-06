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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداية حلم أمم أفريقيا.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

مباراة مصر وتنزانيا.. تصدرت مباراة المنتخب المقبلة محرك البحث جوجل، حيث تبحث الجماهير عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فضلا عن تشكيل الفراعنة لهذه المواجهة.

يذكر أن مباراة منتخب مصر وتنزانيا، تقام ضمن جولة تحضيرية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في دولة كوت ديفوار.

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استعدادا لكأس الأمم الأفريقية| منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا 7 يناير

موعد مباراة مصر وتنزانيا

تنطلق مباراة مصر وتنزانيا، مساء غد الأحد الموافق 7 يناير على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهات كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار والتى تلعب فى الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

كأس الأمم الإفريقية 2023

يشارك في كأس أمم إفريقيا هذا العام 24 منتخبًا، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتتكون كل مجموعة من 4 فرق.

مع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وتبدأ مرحلة المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 بالتحديد يوم السبت 13 يناير، حيث تنطلق المباراة الافتتاحية بين المستضيف ساحل العاج ضد غينيا بيساو، وتلعب المباراة النهائية يوم السبت 11 فبراير 2024.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

يذاع لقاء مصر ومنتخب تنزانيا حصريًا عبر شبكة أون تايم سبورت، بعد أن حصلت على حق البث الحصري على كافة قنواتها لمشاهدة جميع مباريات منتخب مصر الودية.

واستقرت إدارة قناة أون تايم على بث المباراة مباشر على قناة أون تايم سبورت إتش دي 1 المفتوحة والمجانية.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

مباريات كأس أمم إفريقيا ستكون منقولة حصريا في المنطقة العربية، وهذا من خلال قنوات بي إن سبورت ماكس إتش دي القطرية، كما سيتم نقل المباريات عبر قناة الجزائرية الأرضية مجانًا وبدون تشفير.

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

تردد قناة بين سبورت:

تردد: 11310.

قمر الصناعي: نايل سات.

تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية

تشهد قائمة منتخب مصر تواجد 27 لاعبا اختارهم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وهم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدى فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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