رشقة صاروخية.. دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب لبنان

دوت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان، حيث حذرت سلطات الاحتلال من تسلل طائرات بدون طيار.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تأتي التنبيهات بعد هدوء دام حوالي 13 ساعة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوجود أنباء عن سقوط صواريخ في الجليل الأعلى أطلقت من لبنان.

فيما ذكرت قناة “العربية”، أن نحو 30 صاروخًا أطلق من جنوبي لبنان تجاه شمال إسرائيل.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر، دخل حزب الله في اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال على طول الحدود اللبنانية.