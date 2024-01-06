شوارع الغربية تتجمل وتتزين استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

لافتات تهنئة من الرئيس السيسي لأهالي الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل و تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس السيسي للأخوة الأقباط، احتفالا وابتهاجا ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها ،كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح ، بالاضافة الي توفير تأمين طبي و عيادات طبيه متنقله أمام الكنائس .

وهنأ محافظ الغربية الاخوه الاقباط بمحافظة الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأضاف: "أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

وأشار محافظ الغربية إلى وحدة نسيج الشعب المصري، لافتًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.



وأشاد محافظ الغربية، بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

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