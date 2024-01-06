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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة ينفذ دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين بالمحافظات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة دورة جديدة بشأن "تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ والتى يستفيد منها 28 متدرباً، وتهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين.

ولفت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يمكنهم من ان يبدعوا ويبتكروا في أساليب عملهم .

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الاول من دورة "تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)" يركز على كيفية  بناء فرق عمل متجانسة ،والتمييز بين انواع الفرق التي تستخدمها المنظمات ، وتحليل تكوين الفريق باستخدام نموذجاً علمياً، وتحديد مراحل تكوين الفريق ،و كيفية الانتقال لكل مرحلة تعريف عمليات محددة للفريق  و كيف تؤثر على الاداء، وتقييم مخرجات الفريق للأعضاء وللمنظمة، ومدخل للتفكير التصميمي وحل المشكلات، وما هو التفكير التصميمي  وأهميته ونظرياته ومراحله ، والتعرف على قانون الخدمة المدنية، والحقوق الوظيفية في ضوء القانون ، والسلوك الوظيفي وقواعد التأديب،وطرق شغل الوظائف الإشرافية والقيادية،وكيفية إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال،والاساس العلمي والعملي لإدارتها،اضافة الى مداخل واستراتيجيات التعامل مع الازمات.

مركز سقارة التنمية المحلية نواب المحافظين هشام امنة

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