عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في أول أيام الامتحانات.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كلية الدراسات الإسلامية

صدى البلد

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، للاطلاع على أسئلة الامتحانات، والتأكد من مطابقتها للشروط، وأنها من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه داخل المحاضرات.

كما اطلعا على قاعة المحاكاة التي تستخدمها طالبات الكلية للتدريب على التقاضي في المحاكم.

وأشادا بتعاون العاملين في الكلية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والترتيب المنظم داخلها، وتوزيع  اللجان على ثلاث فترات؛  لاستيعاب جميع الطالبات.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من أقدم كليات فرع البنات، وتؤدي الامتحانات فيها أكثر من ٢٢ ألف طالبة في أقسام: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والتشريع والقانون، وأصول الدين، والصحافة والإعلام.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسماح عبد الحميد، مديرة الكلية، ومنال حافظ، مشرف أمن فرع البنات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

ترشيحاتنا

فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024.. تعرف عليها

كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيسها.. تفاصيل

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لعلاج الملل في العلاقة الزوجية.. نصائح من دار الإفتاء

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

فلسطين تحذر من خطورة استمرار عدوان الاحتلال وزيادة المستوطنات بالضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ