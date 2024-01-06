في أول أيام الامتحانات.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كلية الدراسات الإسلامية

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، للاطلاع على أسئلة الامتحانات، والتأكد من مطابقتها للشروط، وأنها من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه داخل المحاضرات.

كما اطلعا على قاعة المحاكاة التي تستخدمها طالبات الكلية للتدريب على التقاضي في المحاكم.

وأشادا بتعاون العاملين في الكلية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والترتيب المنظم داخلها، وتوزيع اللجان على ثلاث فترات؛ لاستيعاب جميع الطالبات.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من أقدم كليات فرع البنات، وتؤدي الامتحانات فيها أكثر من ٢٢ ألف طالبة في أقسام: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والتشريع والقانون، وأصول الدين، والصحافة والإعلام.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسماح عبد الحميد، مديرة الكلية، ومنال حافظ، مشرف أمن فرع البنات.