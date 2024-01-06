برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم متابعيها صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت فيها بإطلالة محتشمة وجذابة.

سعر فستان أسماء إبراهيم

وظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستان طويل بأكمام طويلة وبفتحة V من منطقة الصدر، ويتوسطه حزام بنفس لون الفستان، واختارت عليه حقيبة باللون الذهبي.

كان فستان أسماء إبراهيم من مجموعة ازياء ELISABETTTA FRANCHI ووصل سعره إلى 3,780 ريال سعودي، اي ما يعادل 31,002 جنيه مصري.

وتركت أسماء إبراهيم شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاة، مع وضع الكحل باللزن الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية تتناسب مع إطلالتها.

وتزينت أسماء إبراهيم ببعض الإكسسورات اللافتة، حيث قامت بارتداء قرطين وخواتم واساور وساعة يد وقلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.