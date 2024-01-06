عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم متابعيها  صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت فيها بإطلالة محتشمة وجذابة.

سعر فستان أسماء إبراهيم

وظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستان طويل بأكمام طويلة وبفتحة V من منطقة الصدر، ويتوسطه حزام بنفس لون الفستان، واختارت عليه حقيبة باللون الذهبي.

 

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

 

كان فستان أسماء إبراهيم من مجموعة ازياء ELISABETTTA FRANCHI ووصل سعره إلى 3,780 ريال سعودي، اي ما يعادل  31,002 جنيه مصري.

وتركت أسماء إبراهيم شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاة، مع وضع الكحل باللزن الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية تتناسب مع إطلالتها.

وتزينت أسماء إبراهيم ببعض الإكسسورات اللافتة، حيث قامت بارتداء قرطين وخواتم واساور وساعة يد وقلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

أسماء إبراهيم
اسماء أسماء إبراهيم فستان أسماء إبراهيم الإعلامية أسماء إبراهيم سعر فستان أسماء إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

مناسبة للريجيم .. طريقة عمل فيليه لحم البقر مع الخضار

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقروطة التمر على أصولها

نشرة المرأة والصحة| خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بشعر كيرلي.. ديميت أوزديمير بإطلالة مختلفة على إنستجرام

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك .. لهذا السبب

إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فريق الجزيرة قرب حدود غزة

محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

الأسطول الأمريكي السادس: حاملة الطائرات جيرالد فورد تمر عبر مضيق جبل طارق

بعد مباحثات مع نظيره التركي حول غزة..أردوغان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ