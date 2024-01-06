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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 نصايح اتبعها لتقليل الإنترنت عند استخدام واتساب WhatsApp.. طريقة سهلة لمعرفة استهلاك باقة النت على أندرويد وآيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواتف جديدة تغزو الأسواق في يناير 2024 .. اعرف مميزاتها

سيشهد الأسبوع الثاني من عام 2024، عددا من أحداث الإعلان عن هواتف ذكية جديدة، حيث أكدت 5 علامات تجارية رسميا على ظهور أجهزة جديدة لأول مرة في السوق.

 

خد بالك واتساب هيدمر الباقة.. 4 نصايح لتقليل الإنترنت عند استخدام WhatsApp

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، لا غنى عنه في حياة الناس اليومية، فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم، ولكن مع زيادة أسعار الإنترنت الأخيرة قد تفكرمرة أخرى في طريقة استخدامك لهذا التطبيق خاصة إذا كنت تستخدمه أثناء تشغيل باقة الجوال وبخطة بيانات محدودة، وذلك لأنه يعد من أكثر التطبيقات استهلاكا لبيانات الجوال.

 

حصريا.. المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو Find X7 قبل إطلاقها بساعات

من المقرر أن تعلن شركة أوبو Oppo، عن سلسلة هواتف Find X7 الرائدة خلال الأسبوع المقبل، والتي تعد من أحدث الأجهزة المتميزة للشركة، والتي تقدم أعلى المواصفات والميزات، لذلك سنتعرف فيما يلي على التفاصيل الكاملة للهواتف المنتظرة Find X7 وFind X7 Ultra.

 

بنظام HyperOS.. شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 13 بمواصفات مذهلة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 في الهند، تتضمن تشكيلة الهواتف المتوسطة ثلاثة نماذج هي: Redmi Note 13 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 Pro Plus 5G، تأتي جميعها مزودة بنظام التشغيل HyperOS.

 

وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين شاومي 14 برو ونوبيا Nubia Z60 Ultra

أطلقت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 14 Pro في الربع الأخير من عام 2023، وهو يعد أحد الهواتف الأولى التي تعمل بالجيل الثالث من معالجات كوالكوم الرائدة، كما أنه أحد أهم الهواتف الرائدة في السوق التي تتميز بإمكانات كاميرا فائقة، ولمنافسه هذا الهاتف العملاق قامت العلامة التجارية نوبيا Nubia التابعة لشركة ZTE، بإطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra، الذي يعد منافسا قويا لهاتف شاومي من حيث الأداء والكاميرا أيضا.

 

بعد زيادة أسعار الإنترنت .. إزاي تعرف استهلاكك بطريقة سهلة

بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت، أصبح الشك ينتاب الكثيرين خوفا من نفاد باقة الإنترنت في منتصف الشهر، والاضطرار إلى إعادة شحنها مرة أخرى قبل موعد تجديدها، كما يفعل بعض المستخدمين عادة، ولكن نظرا للزيادة الجديدة فمن الأفضل لك متابعة استهلاك باقة الإنترنت باستمرار لتنجب نفاذها ودفع رسوم إضافية قبل موعد تجديدها التالي.

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