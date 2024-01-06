عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد زيادة أسعار الإنترنت .. إزاي تعرف استهلاكك بطريقة سهلة

معرفة استهلاك باقة
معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد وآيفون

بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت، أصبح الشك ينتاب الكثيرين خوفا من نفاد باقة الإنترنت في منتصف الشهر، والاضطرار إلى إعادة شحنها مرة أخرى قبل موعد تجديدها، كما يفعل بعض المستخدمين عادة، ولكن نظرا للزيادة الجديدة فمن الأفضل لك متابعة استهلاك باقة الإنترنت باستمرار لتنجب نفاذها ودفع رسوم إضافية قبل موعد تجديدها التالي.

معرفة استهلاك الإنترنت

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة استهلاك باقة الإنترنت بسهولة، حيث تقدم جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر، تطبيقات خاصة على الهواتف الذكية، يمكنك من خلالها الاطلاع على ما استهلكته من سواء من باقة الإنترنت الإراضي أو المحمول، أو يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمزود الخدمة، أو التواصل مع خدمة العملاء مباشرة عبر الهاتف.

 

خد بالك واتساب هيدمر الباقة.. 4 نصايح لتقليل الإنترنت عند استخدام WhatsApp

بعد قرار زيادة الأسعار.. إزاي تخلي باقة الإنترنت المنزلي متخلصش قبل التجديد

 

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على آيفون

من المرجح أن يستهلك استخدام هاتفك الذكي لفترة قدرا كبيرا من الإنترنت، لذلك تحتوي هواتف آيفون على ميزة ضمن الإعدادات تتيح لك تتبع استهلاك الإنترنت بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية لإلقاء نظرة سريعة على استخدامك لباقة الإنترنت الخلوية على جهاز آيفون:

1. افتح تطبيق الإعدادات على آيفون.

2. حدد بيانات الجوال (البيانات الخلوية).

3. تحقق من استهلاك البيانات للفترة الحالية، كما يمكنك أيضا التحقق من استهلاك البيانات من كل تطبيق مثبت على جهاز آيفون الخاص بك.
4. إذا كنت ترغب في البدء من جديد لمعرفة استهلاكك انقر فوق إعادة تعيين الإحصائيات Reset Statistics، وابدأ في حساب البيانات من التاريخ والوقت الحالي.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على آيفون

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد

قد تختلف طريقة معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد بحسب نوع الجهاز وواجهة المستخدم التابعة للعلامة التجارية لهاتفك، لذلك سنوضح لك الخطوات اللازمة لمعرفة البيانات المستهلكة بشكل تفصيلي عبر تطبيق الإعدادات على أندرويد، وهي كالتالي:

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الأندرويد.
2. انقر على خيار الشبكة والإنترنت Network & internet.
3. حدد شرائح SIM.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد


4. اضغط على استخدام بيانات التطبيق App data usage من القائمة التالية.
5. تحقق من إجمالي استهلاك البيانات في تلك الفترة واستخدام البيانات بواسطة التطبيقات المثبتة من الرسم البياني الذي سيظهر أمامك.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد
الانترنت زيادة أسعار الإنترنت معرفة استهلاك الإنترنت استهلاك باقة الإنترنت متابعة استهلاك باقة الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

بنظام HyperOS.. شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 13 بمواصفات مذهلة

حصريا.. المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو Find X7 قبل إطلاقها بساعات

هواتف جديدة تغزو الأسواق في يناير 2024 .. اعرف مميزاتها

موبايل Oppo Find N يحصل على أندرويد 14 من أوبو

ببطارية تدوم لـ44 ساعة.. وان بلس تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

تشتري أوبو رينو 11 برو ولا شاومي Redmi K70.. مقارنة هتعرفك الفرق

سعر منافس وإمكانات عالية.. وان بلس تطلق هاتفا يقهر شاومي وهونر

لمحبي الألعاب.. Nubia تطلق أقوى هواتفها بمواصفات فائقة

ترشيحاتنا

بالصور.. إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في إنهيار سور عقار سكني بالقاهرة

غضب واسع.. مسئول أمريكي يوقع علي قذائف الاحتلال قبل قصف لبنان وغزة

بتكلفة 1.375 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية للصحة بمدينة بدر

مشاورات أمريكية إسرائيلية لإنهاء حرب غزة| الاستمرار لنهاية 2024 أو حكومة عميلة لـ تل أبيب.. تفاصيل

إم جي 5 "بحالة الزيرو" أوتوماتيك الفئة الأولى .. للبيع بهذا السعر

البحرية البريطانية تعلن اقتراب 6 قوارب من السفن جنوب ميناء المخا اليمني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ