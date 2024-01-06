بعد زيادة أسعار الإنترنت .. إزاي تعرف استهلاكك بطريقة سهلة

بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت، أصبح الشك ينتاب الكثيرين خوفا من نفاد باقة الإنترنت في منتصف الشهر، والاضطرار إلى إعادة شحنها مرة أخرى قبل موعد تجديدها، كما يفعل بعض المستخدمين عادة، ولكن نظرا للزيادة الجديدة فمن الأفضل لك متابعة استهلاك باقة الإنترنت باستمرار لتنجب نفاذها ودفع رسوم إضافية قبل موعد تجديدها التالي.

معرفة استهلاك الإنترنت

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة استهلاك باقة الإنترنت بسهولة، حيث تقدم جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر، تطبيقات خاصة على الهواتف الذكية، يمكنك من خلالها الاطلاع على ما استهلكته من سواء من باقة الإنترنت الإراضي أو المحمول، أو يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمزود الخدمة، أو التواصل مع خدمة العملاء مباشرة عبر الهاتف.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على آيفون

من المرجح أن يستهلك استخدام هاتفك الذكي لفترة قدرا كبيرا من الإنترنت، لذلك تحتوي هواتف آيفون على ميزة ضمن الإعدادات تتيح لك تتبع استهلاك الإنترنت بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية لإلقاء نظرة سريعة على استخدامك لباقة الإنترنت الخلوية على جهاز آيفون:

1. افتح تطبيق الإعدادات على آيفون.

2. حدد بيانات الجوال (البيانات الخلوية).

3. تحقق من استهلاك البيانات للفترة الحالية، كما يمكنك أيضا التحقق من استهلاك البيانات من كل تطبيق مثبت على جهاز آيفون الخاص بك.

4. إذا كنت ترغب في البدء من جديد لمعرفة استهلاكك انقر فوق إعادة تعيين الإحصائيات Reset Statistics، وابدأ في حساب البيانات من التاريخ والوقت الحالي.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على آيفون

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد

قد تختلف طريقة معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد بحسب نوع الجهاز وواجهة المستخدم التابعة للعلامة التجارية لهاتفك، لذلك سنوضح لك الخطوات اللازمة لمعرفة البيانات المستهلكة بشكل تفصيلي عبر تطبيق الإعدادات على أندرويد، وهي كالتالي:

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الأندرويد.

2. انقر على خيار الشبكة والإنترنت Network & internet.

3. حدد شرائح SIM.

معرفة استهلاك باقة الإنترنت على أندرويد



4. اضغط على استخدام بيانات التطبيق App data usage من القائمة التالية.

5. تحقق من إجمالي استهلاك البيانات في تلك الفترة واستخدام البيانات بواسطة التطبيقات المثبتة من الرسم البياني الذي سيظهر أمامك.