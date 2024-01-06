لتصميم مصعد فضائي.. مهندس معماري يفوز بجائزة قيمتها 10 آلاف يورو

تمكن مهندس معماري من بارو، يدعى جوردان ويليام هيوز، من الفوز بجائزة قيمتها 10،000 يورو، عن تصميمه لنوع جديد من وسائل السفر الفضائية، حيث يتعلق التصميم بمصعد فضائي يمكنه نقل الركاب إلى الفضاء.

حصلت فكرة هيوز المستقبلية على جائزة في مجال هندسة الفضاء والابتكار من مؤسسة جاك روجري في باريس، وعلى الرغم من أن هيوز يعترف بأن الفكرة قد تكون مبالغًا فيها في الوقت الحالي، إلا أنه يعتقد أن مصاعد الفضاء ستستخدم في المستقبل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاءت فكرة التصميم عن طريق إسقاط هيكل شبيه بالكابل من محطة فضاء إلى الأرض، ثم يتصل بسفينة يمكنها التحرك في المحيط للحفاظ على وتيرة المحطة الفضائية.

وفي حديثه، قال هيوز: "سيقوم هذا التصميم بثورة في طريقة الوصول إلى الفضاء والعودة منه، وجعلها أكثر جدوى". وأشار هيوز إلى أن فكرة مصاعد الفضاء قد ظهرت منذ فترة طويلة وتم دراستها في الأفلام الخيالية والدراسات العلمية الحقيقية.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد هيوز أن الفكرة لن تتحقق في المستقبل القريب. وقال: "سيكون هذا مشروعًا باهظ التكلفة وطموحًا جدًا، وليس شيئًا يمكن توقعه بناءه خلال العشر سنوات المقبلة".

وأضاف: "لكنني متأكد تمامًا أنه في وقت ما سيتم بناء هذا المشروع. ليس مشروعي، ولكن مصعد الفضاء بشكل عام".

ويعتقد هيوز أن السمات الأساسية لتصميم "أسنسيو"، المتعلقة بالقابلية للتحرك والخفة والفوائد الأمنية، ستكون موجودة في مصاعد الفضاء المستقبلية.