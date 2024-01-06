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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جهود وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية خلال الشهر الماضي

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دورا كبيرا فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية. 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على تكثيف نشاط وحدات تكافؤ الفرص خلال شهر ديسمبر الماضى حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز الزقازيق بتنظيم ندوة دينية بعنوان "موقف الإسلام من المرأة العاملة والعمل السياسي والاشتراك في الحروب والغزوات" وذلك بقاعة مجلس مدينة الزقازيق في حضور العاملات برئاسة المركز والوحدات المحلية. 

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم معرض لبيع السلع الغذائية والمفروشات والأجهزة المنزلية والسجاد بأنواعه وملابس الأطفال والمشغولات الصوفية واليدوية بأنواعها بأسعار مخفضة وذلك بقرية الجديدة فضلاً عن تنظيم ندوه تثقيفية عن فيرس كورونا المتحور الجديد 1jn والوقاية منه بالوحدة المحلية بالمحمدية التابعة لمركز منيا القمح. 

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم اربع ندوات ، الأولى بعنوان " هشاشه العظام عند السيدات" تناولت إلقاء الضوء على اعراض هشاشه العظام وكيفية الوقاية منها بالتغذية السليمة ، بالإضافة لتنظيم ندوتين دينيتين بعنوان " كيف نستمطر رحمات الله "و "السلام مع النفس والمجتمع" حاضر فيهما فضيله الشيخ عبدالله عطيه حسن مفتش وأمام وخطيب بالاوقاف عن رحمه الله بعباده و مغفره الله تعالى لذنوب عباده التائبين و رحمه رسول الله (صلى الله علية وسلم ) بالأمة الإسلامية وغير المسلمين و رحمه الدين الإسلامي بالحيوان والنبات والجماد ،كما أكد ان السلام اسم من اسماء الله الحسنى ومبدأ المحبه والإخاء بين الناس جميعا والقاء السلام ورده (تحيه الإسلام) و نبذ الكراهية والبغضاء.

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والندوة الرابعة بعنوان "الصحة النفسية للمرأة " تناولت نصائح للعناية بصحة المرأة النفسية مثل أخذ قسط كافٍ من النوم وتناول الغذاء الصحي والتفكير الإيجابي والتنفس بعمق عند التعرض لضغط وطلب المساعدة النفسية عند الحاجة لها . 

وتم عقد هذه الندوات بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس. 

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة ثقافية بعنوان "ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي البيئه" تناولت الندوة مناقشة أهداف الترشيد لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة للأجيال القادمة وجهود الدولة في إستخدام الطاقة الشمسية وتشغيل محطات الطاقة النظيفة واستضافة الدولة لمؤتمر قمة المناخ وأهمية ترشيد الاستهلاك في المصالح الحكومية ،كما تم مناقشة دور المرأة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي البيئه عن طريق اختيار المصابيح الكهربائية و الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة ودور المرأة في الحد من استخدام أكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس القماش أو الورق وذلك بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالشرقية.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة التغذية السليمة السلام مع النفس والمجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية العمل السياسي الصوفية المساواة بين الجنسين المشغولات الصوفية

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