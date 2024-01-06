رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون لجان الامتحانات بكليات الإعلام والعلوم والتجارة بنين

استكمل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

وتفقد رئيس الجامعة ونوابه لجان امتحانات كليات: الإعلام، والتجارة، والعلوم بنين، واطلعوا على أسئلة الامتحانات، وجاهزية القاعات، واستمعوا إلى الطلاب، وتأكدوا من حضور الأساتذة، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

وحرصوا على تقديم الشكر لعمال النظافة الذين بذلوا جهدًا في تنظيف القاعات، وتنظيم المقاعد.

وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والنواب عقب انتهاء الفترة الأولى من الامتحانات.

حضر الجولة التفقدية الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام، والدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم، والدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل كلية الإعلام، والدكتور عماد الصايغ، وكيل كلية التجارة، والدكتور كمال رسلان، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صوفي، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.