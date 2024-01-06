الثلاثاء والخميس..امتحان تجريبي لطلاب أولى ثانوى لاختبار مهارات تعاملهم مع"التابلت"بقنا

قال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا، إن قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة يعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات تسليم أجهزة الكمبيوتر اللوحى" التابلت التعليمي" لطلاب الصف الأول الثانوي والتأكد من خطوات تشغيل الأجهزة وإرتباطها بالشبكة المركزية لوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام تعليم قوص، اليوم السبت، بحضور كنانه فنجرى أبوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية، وعبدالنبى البنا، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، لدراسة جاهزية نقاط البث والإستقبال الإلكتروني بالمدارس الثانوية العامة وارتباطها بالشبكة الأم لوزارة التربية والتعليم.

وناقش مدير عام إدارة قوص التعليمية، إجراءات تدريب طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام على أجهزة التابلت قبل بدء امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية التى سوف تبدأ يوم ١٤ يناير المقبل.

وأشار عبدالنبى البنا، رئيس قسم التطوير التكنولوجى بإدارة قوص التعليمية، إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام سيخضعون لامتحان تجريبي لمادتى الأحياء واللغة الإنجليزية يومى الثلاثاء والخميس المقبلين، وذلك لاختبار كفاءة الطلاب فى تعاملهم مع أجهزة التابلت ودخولهم للتعامل مع الشبكة الإلكترونية للوزارة.

فيما أكد كنانه ابوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية، إلى أن قسم التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع توجيه العلوم واللغة الإنجليزية قام بتحميل الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي والذى سيخضع له 1879 طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول بمدارس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.