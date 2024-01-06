لبنان يُستدرج للمواجهة.. الاتحاد الأوروبي يحذر من توسيع رقعة حرب عزة

دق منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ناقوس الخطر اليوم السبت بشأن إمكانية جر لبنان إلى صراع إقليمي نتيجة للحرب الإسرائيلية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال بوريل، خلال زيارة للبنان، إنه من الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وحذر إسرائيل من أنه 'لن يربح أحد من صراع إقليمي'.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جديد عقدهمع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقب محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الأحداث في غزة وما حولها، بما في ذلك تأثير الحرب والوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال بوريل: 'إننا نشهد تكثيفا مثيرا للقلق لتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق'.

ويعرف الخط الفاصل الحالي بين البلدين باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.