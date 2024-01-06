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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجد الكدواني يُهنئ أقباط العالم بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنّأ الفنان ماجد الكدواني أقباط مصر والعالم بمناسبة العيد ميلاد المجيد .

ونشر صورة له وكتب عليها معلقا: أهنئ جميع أقباط مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد .

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ماجد الكدواني عن كواليس أبو نسب: محمد إمام فنان راقي |فيديو 

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وقد أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته بالمشاركة فى فيلم أبو نسب الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية. 

وأضاف  الكدواني: أن شخصية داود الذي يجسدها ضمن أحداث الفيلم هى شخصية مركبة وبها عدة أوجه مختلفة لذلك استفزته ووافق على الدور.


وعن كواليس الفيلم ، أشاد الفنان ماجد الكدواني بالعمل مع محمد إمام لأنه فنان راقٍ ومجتهد ومحب دائما لعمله. 


وعن الأعمال القادمة، أضاف ماجد الكدواني أنه يحضر حاليا لفيلم رومانسي مع الفنانة غادة عادل . 

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

 


 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 


كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه. 


وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري. 
كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

 

 

 

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