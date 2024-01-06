مهاجم الزمالك يفاجئ مجلس الإدارة بقرار غير متوقع

رحب مسؤولو نادي الزمالك ببيع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "ناصر منسي مهاجم الزمالك يرفض الدخول في صفقات تبادلية ويرغب في الرحيل مجاناً والحصول على الاستغناء الخاص به".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .