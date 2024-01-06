رئيس جامعة الأزهر يتابع تجهيز قوافل غزة وحلايب وشلاتين

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجة البحري بطنطا، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، التجهيزات قبل النهائية للقوافل التنموية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمزمع إرسالهم لأهالي غزة وحلايب وشلاتين.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ تقديره لكل المساهمين في تجهيز القافلة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي في كل المحافظات، انطلاقًا من رسالتها في خدمة المجتمع علميًّا ودعويًّا واجتماعيًّا، وأن الله في عون العبد ما دام العون في عبد أخيه.

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