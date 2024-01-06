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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من هجوم واسع النطاق على أهداف لحزب الله

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الانتهاء من هجوم واسع النطاق على أهداف حزب الله في لبنان.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال مجمعين عسكريين لحزب الله، قال جيش الاحتلال إنهما "أصول مهمة" للحزب.

كما هاجمت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات أخرى سلسلة من الهجمات استهدفت عدة قري وبلدات في جنوب لبنان.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقع إطلاق صواريخ ومقر عمليات.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل 5 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية، أن إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على مناطق في صور والنبطية بينها 3 على منزل واحد.

وأعلن حزب الله، أنه استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال ‏في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق صاروخين مضادين للدروع على شتولا من لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوم واسع النطاق حزب الله لبنان جنوب لبنان إطلاق صواريخ إسرائيل

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