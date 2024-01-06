4 ملايين دولار.. عرض احتراف يهدّد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطلوب في الدوري السعودي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي رفض عرض الاتفاق السعودي لشراء إمام عاشور، الاتفاق السعودي أعلن رسميًا أنه عرض 4 ملايين دولار والأهلي لم يناقش العرض أو يفاوضه واكتفي بجملة واحدة أن إمام عاشور ليس للبيع".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات